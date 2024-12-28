Цілями є все, що рухається: росіяни відверто тероризують жителів Херсонщини

Мешканці Херсонщини понад 2 роки живуть у постійному російському терорі. Окупанти заявили, що мають право обстрілювати все, що рухається, а також розставляють пастки для автівок.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зауваживши, що ворог нахабно цілиться з дронів прямо по цивільних. Особливо окупанти обстрілюють евакуаційні автобуси.

Дивіться також Ситуація непроста, – у Силах оборони Півдня розповіли про дії росіян на островах Дніпра

Російський терор мешканців Херсонщини

Журналістка зауважила, що окупанти у своїх пабліках на каналах завжди "анонсують", що будь-що, що рухається – їхня законна ціль.

Росіяни можуть навіть цілитись по цивільних людей, які просто йдуть широкою дорогою та їх добре видно з розвідувального дрона. Окупанти ціляться і й по автівках, і по евакуаційних автобусах.

Росіяни особливо ціляться по цивільних. Вони знищують цивільну автівку, а потім розказують, що знищили якусь "військову базу",

– наголосила Вірлич.

Крім того, ворог розкидає небезпечні пастки, на які може наїхати автівка, після чого спускається колесо. Коли людина виходить з авто для того, щоб подивитись, що сталось, росіяни ціляться по ній з дрона.

Люди живуть у постійному страху через удари дронами. Росіяни з безпілотників навіть розкидають міни "Пелюстки". Люди постійно готові до російського терору,

– зазначила вона.

До слова, окупантам недостатньо обстрілювати людей, російська пропаганда активно поширює фейки про те, що, буцімто, ЗСУ вбивають цивільних жителів Херсонщини.