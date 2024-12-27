Росіяни провокують ЗСУ: що планує ворог на Херсонському напрямку

Російські окупанти активізували обстріл Херсонської області та роботу ДРГ. Однак варто брати до уваги, що підготовка російський військ для закріплення на правобережжі здійснюється ворогом постійно, як тільки він у 2022 році втік на лівий берег.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що росіяни намагаються виконати цікаве завдання, думаючи, що краща оборона – це наступ. Вони намагаються закріпитися завдяки рейдовим атакам в тому числі на правому березі, аби "зрізати" українські резерви.

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Нестача сил та засобів у ворога

Військовий експерт пояснив, що дії росіян спрямовані на те, щоб військово-політичне керівництво України ухвалило рішення використовувати свої оперативні резерви на цьому напрямку в бік Херсона. Саме тому окупанти активізувалися.

В росіян там не може бути завдань стратегічного рівня з виходом на правобережжя й окупацією Херсона, Миколаєва, Одеси, бо це нереально, оскільки в противника немає сьогодні ресурсу для цього,

– вважає Світан.

З його слів, на цій ділянці в росіян немає навіть оперативного завдання (створення потужного плацдарму для подальшого розширення та просування) через нестачу сил та засобів.

Чого прагнуть росіяни на Херсонському напрямку

Ймовірніше, зі слів військового експерта, що перед противником стоїть завдання, яке було в СОУ на Курщині – проведення операцій для сковування військ.

Росіяни намагаються скувати українських військових на правому березі, провокують ЗСУ. Провокації полягають в спробі переміститися на правий берег, створити тактичні плацдарми, загрозу,

– пояснив Світан.

На думку військового експерта, щоб росіянам вдалося дійсно створити серйозну проблему для України на цьому напрямку, їм треба збільшити там кількість своїх військ до рівня 100 – 150 тисяч осіб. Але в ЗСУ, зі слів Світана, в такому разі є сили й засоби для реагування на таку загрозу.

Варто брати до уваги й те, що ця можлива загроза буде створюватися протягом декількох тижнів, тому дії противника зможе простежити українська розвідка. Зараз на цій ділянці, за переконанням Світана, такої кількості сил в росіян немає, тому наразі правобережжю в оперативному і стратегічному сенсах нічого не загрожує.