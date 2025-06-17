Нерозірвані боєприпаси знаходили в квартирах: вибухотехніки Києва знешкодили небезпечні снаряди

Після атаки ракетами та дронами по Києву в кількох квартирах залишилися боєприпаси, які не здетонували. Небезпечну знахідку, яка могла вбити чи поранити людей, знешкодили вибухотехніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Касетні боєприпаси були просто у квартирах

Під час масованої ракетної атаки на Київ росіяни застосували озброєння з касетними частинами. Кілька з них потрапили в багатоповерхівку в спальному районі столиці та не розірвалися. Також боєприпаси помітили у дворі забудови. Вибухотехніки поліції Києва оперативно спрацювали та винесли нерозірвані касетні боєприпаси з квартир житлового будинку.

Як зазначили правоохоронці, касетні боєприпаси становили смертельну загрозу для мешканців будинку. Працівники поліції зібрали частини ворожої зброї, знешкодили, помістивши у два спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери. Їх знищуватимуть на полігоні.

У дворі будинку виявили нерозірвані касетні боєприпаси / Фото поліції Києва

Жителі мають бути пильними та в разі виявлення небезпечних снарядів повідомляти про них правоохоронців за номером 102.

Не намагайтеся самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти,

– наголошують в поліції.

Вибухотехніки виносили небезпечні снаряди з квартир: дивіться відео

Нагадаємо, у Києві наслідки атаки по семи районах столиці 17 червня ліквідовували 2 тисячі рятувальників ДСНС і поліцейських. Їм допомагали колеги з інших областей, адже пошкодження та наслідки обстрілу Києва були масштабними. У Солом'янському районі станом на 21:32 пошукові роботи тривають досі.