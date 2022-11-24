Київщину укріплюють фортифікаційними спорудами: вага однієї 30 тонн

24 листопада 2022 , 21:50
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Джерело:

Міноборони України

Українські військові проводять роботи з посилення оборонних спроможностей Київщини. Зокрема, встановлюють фортифікаційне обладнання.

Наразі будівництво укріплень відбувається на основних шляхах висування ворога. План дій розробляли з урахуванням досвіду початку вторгнення.

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Для чого призначені укріплення

За інформацією Міноборони, на взводних та ротних опорних пунктах обладнують місця для укриття та проживання особового складу. Крім того, встановлюють довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

Зазначається, що загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих зі спеціального армованого бетону.

У Києві та області встановлюють фортифікаційні споруди / Фото Міноборони України

Кконструкція дозволить нанести ворогу ефективного вогневого ураження. Ба більше, такі споруди сприяють безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

Вага однієї такої конструкції – 30 тонн / Фото Міноборони України

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Автор: Анна Романюк