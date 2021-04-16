Ситуація на кордонах України перешкоджає вступу в НАТО, – Ейдман

Представники країн Заходу висловили своє занепокоєння щодо загострення на Донбасі. Водночас питання про вступ України в НАТО – на часі, розмови досі не замінили діями.

Позиція Альянсу може стосуватися одного із відомих положень, які погодили країни. Про це розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман.

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"Ситуація на кордонах може не пришвидшити, а навпаки, вона перешкоджає інтеграції України в НАТО. Один із відомих пунктів – якщо одну із країн НАТО хтось атакує, то всі країни матимуть колективну відповідальність", – сказав Ейдман.

Росія стягує свої війська до кордону України та в тимчасово окупований Крим, однак Кремль заявляє, мовляв, це військові навчання.

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Він припустив, що якби Україна була членом НАТО, то напад на неї міг би викликати світову війну, ймовірно, навіть ядерну.

Зрозуміло, що ані Європа, ані США не готові ризикувати ядерною війною, вони ніколи й не обіцяли цього робити,

– вважає політолог.

З Грузією, за словами Ейдмана, була схожа ситуація, мовиться про її вступ в НАТО.

"Її начебто не збираються брати, щоб не зіштовхнутися через Грузію з військовим конфліктом з Росією. Думаю, НАТО не готовий до нього, Путіну потрібно атакувати одну з країн НАТО, щоб спричинити конфлікт", – сказав політолог.

Проте він зазначив, що НАТО та США має багато інших інструментів тиску на режим Володимира Путіна, мовиться про санкції зокрема.

Ігор Ейдман про ситуацію навколо вступу України в НАТО: дивіться відео

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