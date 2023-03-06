Контрольована, але "дещо напружена", – ДПСУ про ситуацію біля кордону з Білоруссю

Ситуація біля кордону з Білоруссю є контрольованою. Однак присутність на білоруській території російських військових робить її "дещо напруженою".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Він також зазначив, що ситуація на ділянці кордону з Росією, у межах Чернігівської, Сумської й частини Харківської областей, – під контролем.

Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто – у межах Чернігівської, Сумської і частини Харківської областей,

– сказав він.

Росія не має ударного угруповання на цьому напрямку.

Останні новини про ймовірність нового наступу з Білорусі

Станом на 6 березня у звіті Генштабу ЗСУ йдеться, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Українські військові та офіційні особи стверджують, що наразі загрози наступу з Півночі немає. Зокрема, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що не можна відкидати будь-які варіанти розвитку подій.

За її словами, під великим питанням те, чи загарбники мають потужності для відкриття нового фронту. Швидше за все, це гіпотетичні загрози.

Росія намагається тримати українців у напрузі, проводячи "навчання" у Білорусі. Окупанти використовують загрозу вторгнення з Півночі, щоб відволікати увагу наших військ, які перебувають на інших напрямках.