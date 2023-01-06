Чи достатньо війська Росія зігнала на територію Білорусі, щоб наступати
Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою, українські прикордонники наразі не фіксують переміщень техніки та особового складу ворога. Ударного угрупування російського війська, яке могло б здійснити повторне вторгнення на території України – не сформовано.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Водночас він зауважив, що не можна не дооцінювати ворога.
Увага Позначені "Z": у Білорусь перекинули ще щонайменше 50 одиниць техніки
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є нині поряд із кордоном, ми не бачимо. Не фіксуємо переміщення ні військової техніки біля нашого кордону, ні переміщення особового складу чи підрозділів Росії, чи Білорусі, які б робили якісь демонстраційні дії, — зазначив він.
Скільки військових перебуває в Білорусі
Демченко повідомив, що з підрозділів військ Росії у Білорусі наразі перебуває понад 10 тисяч військових. Їх залучають до навчань.
Не виключено, що частину з них буде перекинуто на Схід України для поповнення підрозділів Росії. На територію Білорусі може заїхати ще низка росіян для продовження їхньої підготовки,
– пояснив він.
Андрій Демченко також зауважив, що Росія може будь-якої миті використати напрямок з Білорусі для вторгнення, але може продовжувати накопичувати сили.
Втім, у ДПСУ наголосили, що українські військові контролюють ситуацію на кордоні та готові до будь-якого розвитку подій.
Загроза з території Білорусі: останні новини
- Росія продовжує перекидати до Білорусі ешелони військової техніки. Сьогодні моніторингові групи повідомили про колону з близько 50 одиниць техніки.
- 3 січня у Білорусі в Мачулищах приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.
- 30 грудня за 13 годин на аеропорт у Мачулищах прилетіли військові літаки Росії. Зокрема, на території Білорусі з'явилися шість Іл-76МД.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.