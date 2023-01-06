Чи достатньо війська Росія зігнала на територію Білорусі, щоб наступати

6 січня 2023, 13:47
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Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою, українські прикордонники наразі не фіксують переміщень техніки та особового складу ворога. Ударного угрупування російського війська, яке могло б здійснити повторне вторгнення на території України – не сформовано.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Водночас він зауважив, що не можна не дооцінювати ворога. 

Увага Позначені "Z": у Білорусь перекинули ще щонайменше 50 одиниць техніки

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є нині поряд із кордоном, ми не бачимо. Не фіксуємо переміщення ні військової техніки біля нашого кордону, ні переміщення особового складу чи підрозділів Росії, чи Білорусі, які б робили якісь демонстраційні дії, — зазначив він.

Скільки військових перебуває в Білорусі

Демченко повідомив, що з підрозділів військ Росії у Білорусі наразі перебуває понад 10 тисяч військових. Їх залучають до навчань.

Не виключено, що частину з них буде перекинуто на Схід України для поповнення підрозділів Росії. На територію Білорусі може заїхати ще низка росіян для продовження їхньої підготовки,
– пояснив він.

Андрій Демченко також зауважив, що Росія може будь-якої миті використати напрямок з Білорусі для вторгнення, але може продовжувати накопичувати сили.

Втім, у ДПСУ наголосили, що українські військові контролюють ситуацію на кордоні та готові до будь-якого розвитку подій.

Загроза з території Білорусі: останні новини 

  • Росія продовжує перекидати до Білорусі ешелони військової техніки. Сьогодні моніторингові групи повідомили про колону з близько 50 одиниць техніки. 
  • 3 січня у Білорусі в Мачулищах приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.
  • 30 грудня за 13 годин на аеропорт у Мачулищах прилетіли військові літаки Росії. Зокрема, на території Білорусі з'явилися шість Іл-76МД. 
  • В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.

Автор: Анастасія Лукашевська