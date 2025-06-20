Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону, – Демченко

Білорусь продовжує тримати деякі військові підрозділи біля українського кордону. Також через декілька місяців країна запланувала спільні навчання з Росією.

Розвідка та прикордонники відстежуватимуть ймовірну небезпеку від цього. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Наразі загрози з боку Білорусі для України немає.

Станом на зараз ні формувань, ні якихось сформованих сил, які б знаходилися на території Білорусі по напрямку кордону, не фіксується,

– розповів Демченко.

Він зауважив, що Білорусь, як і раніше, тримає певні свої підрозділи на напрямку українського кордону. Така ситуація спостерігається ще з 2022 року.

Білорусь так хоче показати, що начебто Україна становить загрозу для неї.

"Така риторика білоруської влади постійно підтримувалася. Але, звісно, наша задача також відстежити ту ситуацію, яка буде розгортатися під час спільних навчань, активна фаза яких планується на вересень. Бо в цей час може зростати ризик для нашої країни, особливо, зважаючи на те, яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на території Білорусі", – додав речник Держприкордонслужби.