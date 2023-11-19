У чергах на кордоні майже 3000 автівок, – ДПСУ про страйк польських перевізників
Польські перевізники вже кілька тижнів блокують українські пункти пропуску. У ДПСУ розповіли про ситуацію станом на 19 листопада.
У етері телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що рух вантажівок на україно-польському кордоні, на жаль, досі блокується. Також утворюються черги й на інших пунктах пропуску через те, що водії шукають об'їзд.
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Заблоковано три напрямки
За словами Демченка, польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску. Загалом, є три напрямки, де рух заблоковано. Мовиться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".
Він зазначив, що польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, але інтенсивність руху низька.
Станом на ранок на цих трьох напрямках ми маємо близько 2900 вантажних засобів, які очікують в чергах на території Польщі. По 1200 на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець" та ще 500 автівок на "Рава-Руській",
– розповів Демченко.
Черги на інших пунктах пропуску
Українські перевізники намагаються перетнути кордон на інших пунктах пропуску. Через це теж утворюються черги та скупчення.
Наприклад, за словами речника ДПСУ, на пункті пропуску "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують можливості заїхати до України. В близько 400 авто очікують на пунктах пропуску "Гринів", "Устилуг" та "Смільниця".
Кордон зі Словаччиною також погрожують перекрити
- Союз автомобільних перевізників Словаччини заявив про намір долучитись до страйку польських перевізників. Вони попередили, що перешкоджатимуть українським перевізникам в'їжджати на свою територію, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.
- Як підрахувала словацька асоціація транспортних компаній CESMAD Slovakia, за останні 1,5 року трафік українських вантажівок зріс приблизно на 600 – 800%.
- І попри те, що така тенденція пов'язана з війною в Україні та блокадою українських портів, словаки висловили занепокоєння щодо можливого посилення порушень.