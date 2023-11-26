Скільки вантажівок зараз заблоковано на кордоні з Польщею

Польські перевізники наразі блокують 3 пункти пропуску з Україною. Своєї черги очікують тисячі вантажівок.

На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, на в’їзд в Україну очікують близько 2000 транспортних засобів.

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Яка ситуація на польсько-українському кордоні

У відомстві розповіли, що на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин у звичайний час за добу їздили по 680 вантажівок, а зараз, через блокаду, лише кілька десятків за добу.

З польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок,

– мовиться у повідомленні.

У суботу міністерство разом з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали заблокованим на кордоні водіям на цьому пункті пропуску 2 500 тисячі літрів води, 1 200 обідів та необхідні медикаменти.

Щодо пунктів "Корчова – Краківець" та "Рава-Руська – Гребенне" повідомляють, що кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.

Заблоковані водії та перевізники можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Укртрансбезпека, повідомити про потреби та будь-які інші пов'язані питання за номером: +38-(067)-120-04-83. Також, водії, що бажають евакуюватись до України, можуть заповнити форму за посиланням

У відомстві нагадали, що з минулого тижня діє штаб допомоги українським водіям. Крім цього, міністерство ініціювало направлення моніторингових груп ЄС на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, яка склалась на кордоні.

Польська поліція закликає зупинити блокаду