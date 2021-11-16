Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану: Єреван каже про втрату контролю і загиблих

Єреван заявив, що втратив контроль за двома постами на кордоні після нападу Азербайджану. Натомість Баку запевняє, що вірменські військові самі залишили позиції.

На кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бої. Вірменське оборонне відомство заявило, що 16 листопада, станом на 16:00 за місцевим часом ситуація у східній прикордонній зоні продовжує залишатися вкрай напруженою.

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Єреван повідомив про втрату контролю та загиблих

У результаті боїв, розпочатих збройними силами Азербайджану, вірменська сторона має втрати, деталі яких уточнюються, оскільки відомо про втрату двох бойових позицій,

– зазначили в Міноборони Вірменії.

Там додали, що бої на кордоні все ще тривають, а їхня інтенсивність не зменшилася.

Азербайджан запевнив, що вірмени самі відступили

Натомість в азербайджанському оборонному відомстві заявили, що відбили атаку вірмен.

Вірменські військовослужбовці у страху залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка,

– наголосили там.

У Міноборони Азербайджану також зазначили, що бійці збройних сил Вірменії, зосереджені вздовж кордону, перебувають під прицілом. Їхня бойова техніка виведена з ладу.

У Баку також звинуватили Єреван в ескалації конфлікту на кордоні.

Локальні бої на кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися 16 листопада. Через це Єреван звернувся за допомогою до Росії.