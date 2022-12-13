Ноги ростуть із Кремля, – політолог про ескалацію конфлікту між Косово та Сербією

Чергова ескалація конфлікту між Косово та Сербією точно не обійшлася без рук Кремля. Їм вигідно дестабілізувати ситуацію у Європі.

Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, упродовж останніх 20 років російський диктатор Владімір Путін заклав багато "консерв" у різних країнах світу. Їх час від часу використовували.

До теми Ескалація в Косово: МЗС просить українців не відвідувати Західні Балкани

Після 24 лютого, коли в окупантів все пішло не за планом, вони були змушені все частіше підіймати та використовувати ці "консерви". Юнус вважає, що загострення може статися не лише в Косово.

Не думаю, що це останній прояв. В Чехії можуть повторитися мітинги. В Німеччині. У Франції якісь нові "жовті жилети". В Болгарії, Італії тощо,

– зазначив Юнус.

ЄС потрібно грамотно роз'яснити ситуацію керівництву Сербії

Як наголошує Юнус, зрозуміло, що Росія підтримує керівництво Сербії. Однак Євросоюз теж має свої важелі впливу. Якщо Брюссель грамотно пояснить Сербії усю ситуацію та запропонує, щоб вони нарешті визначилися – чи хочуть до ЄС, чи до Росії, то ситуацію можна було б принаймні заспокоїти.

ЄС може це прикрутити. Бо в Росії немає там великих важелів впливу. Якби не було б війни, то інша справа. Якщо ЄС обірве контакт із Сербією, то нинішнє керівництво Сербії може злетіти з посади. А вони все ж хотіли б привести країну до ЄС,

– вважає Юнус.

Ноги ростуть із Кремля – політолог про загострення конфлікту між Сербією та Косово

На його думку, Кремль і надалі пробуватиме робити провокації в інших країнах Європи під темою "холодної зими". Однак поки що немає жорстких морозів, тому Росія не підіймала власних "консерв" на мітинги.

Що сталося у Косово: коротко