Костянтинопіль перебуває під контролем Сил Оборони, – DeepState
- Костянтинопіль у Донецькій області залишається під контролем Збройних Сил України, попри заяви Росії, пише Deep State.
- 9 березня противник опублікував відео проникнення на околиці села. Частину груп було знищено, однак деякі окупанти ще можуть переховуватися біля Костянтинополя.
Міноборони Росії та "військкори" країни-агресорки зробили заяву, що Костянтинопіль у Донецькій області нібито перейшов під їхній контроль. Однак село досі контролюють наші Збройні Сили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Що відбувається у Костянтинополі в Донецькій області
Аналітики розповіли, що 9 березня противник опублікував відео "сміливої" акції у своїх соцмережах. Так, окупанти запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з їхніми "аквафрешами".
Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать,
– розповіли у Deep State.
Натомість експерти зауважили, що в Улаклах ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль.
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Що писали росіяни про Костянтинопіль
Російські "військкори" та міноборони ворога писали, що на Південно-Донецькому напрямку штурмові підрозділи угруповання військ "Схід" буцімто провели зачистку та "закріпилися у селищі, розташованому на шляху від Курахового до Дніпропетровської області". Мовилося нібито саме про Костянтинопіль.
Окупанти стверджували, що для підтримки штурмовиків та знищення позицій були нібито залучені розрахунки ударних дронів і артилерія.