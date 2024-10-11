Росіяни застосовують нову тактику штурмів на Сході: чого прагне ворог

На Краматорському напрямку росіяни намагаються скористатися сухою погодою та довгим світловим днем і штурмувати українські позиції малими піхотними групами. Авіаудари ж стали хаотичними. Деталями поділилися у 5 ОШБР.

За минулу добу ворог 7 разів намагався прорвати українську оборону на Краматорському напрямку. Бої точилися біля Горіхового, Василівки, Часового Яру та Ступочок. Росіяни застосовують більш хаотичну тактику штурмів. Про це розповів Микола Зінько, командир вогневої підтримки 5 ОШБР в ефірі телемарафону “Єдині Новини”, передає 24 Канал.

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Піхотні штурми замість танків

Микола Зінько зазначає, що зараз росіяни невпинно направляють на українські позиції малі піхотні групи. Росіянам сприяє суха погода та поки що довгий світловий день.

Російські частини на Краматорському напрямку зазнали великих втрат у техніці, тому поки що не застосовують її.

Ворог відкриває артилерійський та мінометний вогонь, після чого піхотні групи намагаються пробити оборону або непомітно пробратися до передніх ліній українських захисників. Такі атаки не дають результату.

“Мотивацією” росіян йти на самогубні атаки Зінько називає не так патріотизм, як страх бути вбитими своїми побратимами.

Якщо цей військовий десь відмовиться чи втікає, скоріш за все, його свої ж після цього застрелять. Вибір у них не великий, що ще раз доводить, що це країна рабів,

– зазначає Микола Зінько.

Він підкреслює, що українські артилеристи вдало дають вогонь у відповідь, як тільки бачать звідки ворог починає обстріл.

Авіація росіян, за його словами, б’є по українських позиція радше хаотично. Частим явищем стають удари КАБів по мирних населених пунктах, відтак агресор не обирає конкретну ціль для ударів.

Дронів-камікадзе у противника, ймовірно, досить багато, адже інколи ворожий дрон може вилетіти на українські позиції навіть без попередньої розвідки і через малу автономність згодом просто впасти в полі, не знайшовши цілі.

Нагадаємо, ситуація залишається найскладнішою на Покровському напрямку, де росіяни здійснюють десятки спроб штурму українських позицій.