Росіяни переймають у ЗСУ оборонну тактику біля Кремінної: у чому складність для окупантів

За наявною інформацією з супутникових фотографій та OSINT-розслідувань, окупанти будують укріплення та лінії оборони за Сватовим. Це значно глибше від наявних позицій на лінії фронту.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, утім, наразі не можна стверджувати, що російські окупанти готові покинути Кремінну та Сватову і супутні території.

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Найімовірніше, вони готуються до маневреної оборони, яку використовують ЗСУ з початку війни.

Вона полягає в тому, що є певні позиції, які підрозділи обороняють. Але їх завдання – не стояти там до кінця, не вести позиційну оборону. Вони мають завдати значної шкоди противнику, а після цього відійти, зберігши особовий склад,

– зазначив Катков.

Він підкреслює – це досить обережне припущення. Адже наразі не вистачає достатньо інформації, щоб зробити глибший аналіз ситуації.

Однак поки відомо, що такі укріплення окупанти будують не лише в районі Сватового. Схожі лінії оборони фіксують і поблизу Сєвєродонецька – Лисичанська, в Запорізькій та Херсонській областях. В проміжку між цими лініями оборони та передовою окупанти спробують вести саме маневрену оборону.

Чи зможуть окупанти вести маневрену оборону

Як підкреслив Катков, маневрена оборона потребує величезного рівня координації та взаємодії між різними підрозділами. Також тут важлива наявність логістичного забезпечення, матеріально-технічного базису та резервів. Сотні тисяч "чмобіків" так просто ситуацію не вирішать.

Тут є тонка межа між маневреною обороною та панічним відступом. ЗСУ показали майстерність у маневреній обороні, яка допомогла збити темп наступу окупантів. Це потребує певної координації, майстерності та узгодженості,

– зауважив Катков.

Окупанти можуть готуватися до маневреної оборони – Катков: дивіться відео

В Росії з цим можуть бути проблеми. Катков навів приклад 2 Таманської мотострілецької дивізії, яка зараз перебуває на перепідготовці у Білорусі. З початку війни ЗСУ добряче її пошматували.

За даними OSINT-дослідників, зараз приблизно 80% особового складу дивізії становлять мобілізовані. Багатьох кадрових професійних військових вже вдалося знищити в боях. На його погляд, схожа ситуація може бути в більшості регулярних військових частин російської армії.

Крім того, у ворога на фронтах є ціла "солянка" різних військ, що безперечно ускладнить координацію. До регулярних частин варто додати Росгвардію, різні ПВК із зеками, добровольчі загони та так звані БАРСи.

Все це має якось працювати в одному механізмі. А це значно складніше у будь-якому випадку,

– наголосив Катков.

Що відбувається поблизу Кремінної: коротко