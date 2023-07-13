Час звикати до землі: в ОК "Південь" пояснили, навіщо росіяни відчайдушно риють окопи

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти продовжують зводити фортифікаційні споруди та рити окопи. Вони роблять це, щоб заспокоїти себе.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, загарбникам це не допоможе.

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"Дракон втратив свої зуби"

Наталія Гуменюк порівняла росіян із "драконом, який втратив усі свої зуби". Вона наголосила, що фортифікаційні споруди та окопи не врятують ворога.

Ті "зуби дракона", які вони розкидали по Криму, з їхнім тяжінням до символізму мають налаштувати тих, хто ще не зрозумів, що дракон, який погрожував цілому світу, втратив вже всі свої зуби та більше нічим не загрожує. Це їм не допоможе. Але, як то кажуть, до землі хай звикають,

– заявила речниця.

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