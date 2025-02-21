Росіяни панікують через ймовірні удари по Криму найближчими днями

На території тимчасово окупованого Криму росіяни панікують. Вони бояться, що з 24 по 26 лютого можуть бути масштабні удари дронами. Загарбники розуміють, що це не просто так.

Адже зараз триває стратегічна операція ЗСУ по знищенню російського воєнно-економічного потенціалу. Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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"Це означає, що коридорчики формуються. Вони вже дивляться, що на штаб Чорноморського флоту полетить, на Бельбек, на Саки, може, на Феодосійську нафтобазу чи на Кримський міст. Це теж важливі об'єкти. У Севастополі є нафтобаза", – сказав він.

Такі санкції від ЗСУ дуже дієві. Зокрема, ефективні нафтові санкції, які здійснюють українські захисники шляхом ураження російського нафтопромислового комплексу.

Нагадаємо, за даними військового партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", загарбники, які обслуговують ППО на тимчасово окупованому півострові, очікують масштабних ударів у період 24 – 26 лютого. Тому росіяни намагаються у будь-який спосіб уникати перебування на позиціях у цей час. В окупантів виникають конфлікти через можливість піти у відпустку в зазначений період. Окремі загарбники вдають, що захворіли. Водночас російське командування низку формувань передислокувало з Криму до Росії.