Люди чекають ЗСУ: у Криму замайорів український прапор
Попри роки російської окупації, опір у Криму не стихає. Нещодавно на півострові знову замайорів жовто-блакитний прапор.
Відповідне відео оприлюднили в мережі 22 грудня, повідомляє 24 канал. На півострові дедалі частіше починають з'являтися кольори державного прапора.
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В Криму майорить український прапор
У мережі оприлюднили відео з кримського селища Міжводне. Там невідомі патріоти вивісили український прапор.
У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що у 2018 році їхні волонтери на підтримку українських моряків в Криму також розгорнули прапор України та зняли відео із закликом: "Атакуйте соколи, слава Україні!".
Це відео потім неодноразово потрапляло в трансляції хактивістів, які зламували мережі місцевого кримського ТБ. Можливо, ці трансляції та, безумовно, успіхи ЗСУ також надихнули місцевих партизан до нових акцій з підняттям українського прапора на окупованій території. Чекаємо нових звершень. Атакуйте, соколи, слава Україні!
– мовиться у повідомленні.
Дивіться відео прапора України в Криму
В Керчі з'явилася патріотична ялинка
Нещодавно український активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що в тимчасово окупованому Криму сталася "диверсія". Ялинку в Керчі вбрали синьо-жовтими іграшками. Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.
Активіст стверджує, що окупаційна влада вже шукає винних.
"У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт)", – зазначив Стерненко.