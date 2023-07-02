Гойдалки: Жданов розповів про бої у районі Білогорівки

Ситуація на Куп'янського-Лиманському напрямку складна. Зокрема, російські окупанти перекидають артилерію у районі Білогорівки та обстрілюють позиції ЗСУ.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ЗСУ б'ють артилерією у відповідь, намагаються вести контрбатарейну боротьбу, однак Росія має перевагу в артилерії.

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Складна ситуація біля Білогорівки

Жданов зазначив, що через перевагу окупантів у артилерії ситуація складна. Але ніяких змін на цій ділянці фронту не сталось, ЗСУ відбивають атаки росіян.

Це ті гойдалки, про які я говорив. З одного боку, ми наступаємо та тиснемо на окупантів. З іншого боку, ворог максимально тисне на нас там, де у нього є сили та засоби. Переважно це Лиманський та Куп'янський напрямки з метою змусити нас перекидати туди резерви та приводити у бій свіжі сили,

– пояснив він.

Крім того, загарбники атакують на інших ділянках Куп'янсько-Лиманського напрямку:

У напрямку Новоселівки Луганської області та Серебрянського лісництва ворог не мав успіху, всі атаки були відбиті;

У районі Товолжанки Харківської області;

Біля Куземівки Луганської області ворог атакував позиції ЗСУ біля залізниці та постійно завдає вогневих ударів по Новоселівці.

Жданов про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео

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