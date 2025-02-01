Куп'янський напрямок стає пріоритетним для Путіна, – ISW

Російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська. Це є частиною довгострокової операції, спрямованої на витіснення українських сил зі східного берега річки Оскіл.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Російські наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Борова-Лиман активізувалися ще у вересні 2024 року.

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Яка ситуація поблизу Куп'янська

Тоді українські війська відбили посилену батальйонну механізовану атаку поблизу Піщаного, що на південний схід від Куп'янська. Це була перша атака такого масштабу на цьому напрямку із зими 2023 – 2024 років.

Нещодавно російська армія активізувала наступальні дії на північ від Куп'янська, зокрема поблизу Дворічної, у межах ширшої інтенсифікації на Куп'янському, Борівському та Лиманському напрямках.

Геолокаційні дані від 30 і 31 січня показують незначне просування ворога на північ від Дворічної, на південну околицю Західного та на північ уздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська.

Лінія зіткнення на Куп'янському напрямку / Карта ISW

Міноборони держави-агресора заявило 28 і 31 січня про нібито захоплення Дворічної, а 31 січня російський блогер повідомив про захоплення Новомлинська. Однак в Інституті вивчення війни не знайшли підтвердження цій інформації.

Російські війська активно застосовують механізовані атаки для розширення своїх позицій на північ від Куп'янська. Із кінця жовтня 2024 року окупанти здійснили 5 таких атак ротного та щонайменше 1 батальйонного рівня.

Російське військове командування історично виділяє бронетехніку на пріоритетні ділянки фронту, і посилення механізованої активності може свідчити про те, що Куп'янський напрямок стає пріоритетним напрямком для російських військ,

– повідомили в ISW.

Хто там воює проти України

Підрозділи 6-ї загальновійськової армії Ленінградського військового округу відіграють ключову роль у спробах Росії розширити свої позиції на північ від Куп'янська. За даними пропагандистських джерел, захоплення Дворічної приписують підрозділам 25-ї мотострілецької бригади.

Темп наступальних операцій ворога на цій ділянці фронту протягом більшої частини 2024 року був значно нижчим, ніж на інших напрямках. Ймовірно, російські підрозділи в цьому районі мали можливість відпочити та підготуватися до тривалої кампанії з оточення Куп'янська.

Підрозділи російської 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу також беруть участь в операції. Вони намагаються просунутися на схід від Куп'янська та розширити російський плацдарм на південь у районі Кругляківки. Ймовірно, це підготовка до форсування річки Оскіл і подальшого тиску на Борову.