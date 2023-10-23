Який там Куп'янськ: окупант скаржиться на колосальні втрати під час штурмів
Джерело:ГУР
Росіяни намагаються відновити наступ на кількох лініях фронту, проте вони не мають успіху. Про це своїм рідним розповідають самі росіяни, які перебувають на цих ділянках лінії зіткнення.
Головне управління розвідки міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмов окупантів. На записі військовий Росії розповідає матері про неможливість подальшого просування на Куп'янському напрямку.
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Зі штурмів не повертаються
Українські захисники побудували бетонні укріплення на своїх позиціях. Саме через них ворожа армія не може продовжувати просування.
Росіянин скаржиться матері, що вони не можуть взяти Іванівку, а про Куп'янськ взагалі не мовиться.
В нас, що туди не зайде, все звідти виходить або його виносять,
– розповідає окупант.
За його словами, жодних просувань у них немає. Натомість українські захисники продовжують успішно знищувати загарбників навіть там, де їм нібито вдалося захопити наші бліндажі.
У ГУР наголосили, що за кожен злочин Росії, вчинений на території України, винним доведеться відповідати.
ГУР поділилось черговим перехопленням розмов: дивіться відео
Ворог намагається наступати на Куп'янськ
- Ще з літа тривають постійні спроби росіян прорвати українську оборону на Лимансько-Куп'янському напрямку. Та останнім часом чи не найбільших зусиль ворог докладає до спроб прориву в районі села Макіївка Сватівського району. Від початку жовтня 2023 року російські війська ледь не безперервно намагаються штурмувати тут позиції українських військових. За цей час ворог навіть зміг дещо просунутися в бік самої Макіївки.
- Тиждень штурмових дій поблизу Макіївки коштував росіянам втрат, які дорівнюють половині батальйону. І це лише загиблими. Поранених – ще близько півтора батальйону. Загалом – це понад 1 тисяча військових лише за тиждень. Ба більше, це лише ті дані, які вдалося ідентифікувати за допомогою відеопідтверджень чи аудіоперехоплень.
- Ворог також намагається наступати й на села Синьківка та Іванівка Харківської області. Внаслідок великої концентрації власних сил росіяни намагаються продавити українську оборону, але безуспішно. Завдяки мужності українських військ ворогу доводиться відходити назад.