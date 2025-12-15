Росіяни повірили у свою брехню: підполковник розповів, як ЗСУ контратакували в Куп'янську

Сили оборони України провели успішну контратаку в Куп'янську. Наші захисники провели хорошу розвідку. Українські підрозділи були підготовлені до виконання завдання.

Крім того, командири доповідають Володимиру Путін про нібито "захоплення" міста, а росіяни вірять у цю брехню. Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький пояснив 24 Каналу, що усе це спрацювало у комплексі.

"Росіяни уважно слухають свою пропаганду. Командувач військами вже доповідає Путіну, що "місто наше". Усе перетворюється навпаки. Тобто добра розвідка, підготовлені підрозділи, які сьогодні вміють виконувати завдання, зокрема, у міських забудовах – усе це в комплексі. Також робота по флангах дає можливість виконувати поставлені завдання", – підкреслив він.

Що важливо для українців?

Сергій Цехоцький зазначив, що візит Президента України Володимира Зеленського у Куп'янськ – це "плювок" Володимиру Путіну у політичному плані. Адже Росія вже заявляла про нібито "захоплення" міста.

Однак ворог продовжує спроби посварити українців, намагається зробити це у різні способи. Консолідація нашого суспільства дозволить нашому війську проводити такі операції не тільки в Куп'янську, але й по всій території України.

Чим більше нас буде у лавах Сил оборони, тим швидше ми переможемо та виженемо ворога зі своєї території. На жаль, не всі це розуміють. Багато хто хоче відсидіти, переховуватися і так далі. Брати участь можна у різний спосіб, на різних військових посадах. Зокрема, допомагаючи ЗСУ в тилу,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Яка ситуація у Куп'янську?