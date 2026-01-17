Зазнають шалених втрат: чому Куп'янськ став пасткою для росіян
- Російські війська зазнають значних втрат у Куп'янську через певні проблеми, які мають на цьому напрямку.
- Контроль українських сил над містом та вогневий контроль над залізничним вузлом Куп'янськ-Вузловий створюють серйозну перешкоду для ворога.
Росіяни мають шалені втрати на Куп'янському напрямку. За даними британської розвідки, за останні тижні ворог зазнав втрат у 27 разів більших, ніж українські сили. Це пов'язано з особливостями боїв за Куп'янськ та його місцерозташуванням.
Як пояснив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, потрібно розуміти контекст, з чим пов'язані шалені втрати росіян у Куп'янську на Харківщині. Він пояснив, що місто розрізано на дві половини річкою Оскіл.
Чому росіяни не можуть ефективно воювати у Куп'янську?
Нарожний наголосив, що у Куп'янську українські війська перебувають на західному боці Осколу, а російські війська – на протилежному і вони відрізані від шляхів постачання.
До слова. Росіяни, за даними Інституту вивчення війни, продовжують поширювати неправдиву інформацію, що вони начебто повністю захопили Куп’янськ. Це є частиною інформаційної стратегії Росії, мета якої – вплинути на позицію "США та партнерів щодо можливих мирних переговорів".
Це відбувається приблизно місяць. Все, що вони мають – це скиди з дронів, і в доволі обмеженій кількості. Їм нереально скинути велику кількість їжі чи боєприпасів. Тому вони, за словами військового експерта, виснажені, у них немає води, їжі, у них закінчуються боєприпаси. У таких умовах ефективно воювати практично нереально.
Тому я навіть не здивований, що вони не можуть завдати більш-менш серйозного ураження українським військам, які дуже ефективно знищують цей контингент росіян в Куп'янську,
– підкреслив він.
Окрім самого Куп'янська, важливим є залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий, який зараз контролюють росіяни, адже він розташований на протилежному березі Осколу.
Проте якщо ми контролюємо Куп'янськ, це означає, що ворог не зможе використовувати цей залізничний вузол. А він має велике значення, адже на війні той, хто контролює логістику, той і перемагає. Тому що потрібно перекидати великі кількості боєприпасів, особового складу, їжі, палива і усього іншого,
– пояснив Павло Нарожний.
У цьому сенсі Куп'янськ, за його словами, важливий для ворога, тому що він міг би створити там свою базу. Підвозив би туди залізницею велику кількість боєприпасів і організував би звідти наступ далі на захід.
Що відбувається у Куп'янську: дивіться на карті
Водночас якщо українські сили контролюють Куп'янськ, то вони продовжать тримати під вогневим контролем Куп'янськ-Вузловий. І тоді, додав військовий експерт, ворог не зможе його використовувати для своєї власної логістики.
Яких втрат зазнає ворог на фронті?
Британська розвідка, як повідомляє видання The Times, оцінила, які втрати зазнають росіяни у Куп'янську. Йдеться про те, що українські сили ліквідовують там у 27 разів більше окупантів, ніж втрачають самі у боях. Загалом втрати Росії на Куп'янському напрямку впродовж 2025 року оцінюються у тисячі осіб.
За останню добу станом на 17 січня було відмінусовано 1130 російських військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення приблизні втрати Росії – 1 225 590 одиниць особового складу.
Також, як повідомили прикордонники бригади "Гарт", росіяни намагаються просунутися вглиб українських територій. Днями ворог спробував за підтримки артилерії та БпЛА прорвати оборону на Харківщині, але аеророзвідка ДПСУ виявила окупантів і по них було комплексно відпрацьовано "усіма наявними засобами ураження".