Росіяни не контролюють жодного району Куп’янська, – командир полку "Ахіллес"
- Росіяни не контролюють жодного району Куп'янська.
- Вони використовують тактику "маскарад", переодягаючись у цивільне для збору інформації.
Росіяни застосовують у Куп'янську тактику "маскарад". Втім, ворог не контролює жодного району міста.
Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.
Чи контролюють росіяни якісь райони Куп'янська?
За словами Федоренка, у Куп’янську на Харківщині російські загарбники діють за тактикою "маскарад". Вони переодягаються у цивільне, намагаються проникнути у місто, зібрати інформацію та сфотографуватися з російським прапором.
Водночас він зауважив, що ворог не контролює жодного району міста.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, навіщо росіяни так прагнуть захопити Куп'янськ. Контроль над містом та, зокрема, над вузловою станцією Куп’янськ-Вузловий дало б росіянам можливість відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь, що істотно полегшило б постачання і маневрування сил.
За його словами, стратегічна мета ворога – просунутися з півдня на Покровськ, одночасно взяти під контроль Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, а після цього просуватися на Лиман і район Серебрянського лісництва. У разі реалізації цього плану російське командування отримало б умови для такого бажаного для них охоплення українських сил.
Що відомо про ситуацію в районі Куп'янська?
За даними ISW, українські сили нещодавно контратакували в Куп'янську та біля Мирового й Соболівки та відкинули ворога до Мирового і Радьківки.
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" полковник Олег Сушинський повідомив, що російським військовим на Харківщині наказали розстрілювати цивільних у Куп’янську.
Українські військові затопили трубопровід у Куп'янську, що ускладнило логістичні шляхи для росіян. Тепер вони намагаються форсувати річку Оскіл на човнах.