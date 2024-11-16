Вбивають цивільних і розстрілюють евакуаційні машини: яка зараз ситуація в Кураховому
Російська армія продовжує знищувати Курахове та вбивати мирних жителів. Щодня вона обстрілює місто з артилерії та завдає ударів КАБами.
Відомо, що деякі підрозділи ЗСУ перебувають в оточенні, але не відступають, передає 24 Канал з посиланням на ТСН.
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Яка ситуація в Кураховому
Журналістка ТСН Юлія Кирієнко розповіла, що Курахового майже немає. Росіяни знищили місто артилерією та КАБами, а тепер застосовують дрони. За її словами, без бронетехніки та РЕБ у Курахове "нема чого й потикатись".
Окрім цього, російська армія продовжує вбивати цивільне населення, прицільно розстрілюючи людей з дронів, та обстрілює евакуаційні машини.
Загнали поліцейських з трьома мирними в пастку та кошмарили скидами та FPV. Збройні Сили не відступають. Хоча деякі підрозділи в оточенні. Але наказ стояти! І стоять,
– поділилася побаченим Юлія Кирієнко.
Раніше російські війська підірвали греблю Курахівського водосховища. Внаслідок дій окупантів з водосховища вже вилилося щонайменше 20 мільйонів кубометрів води.
Рівень води у річці Вовча піднявся на 120 сантиметрів. Це створює проблеми для переміщення між двома берегами. Внаслідок цього Україна може втратити щонайменше половину Сонцева.