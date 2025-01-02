"Бої тривають в промці": наскільки далеко росіяни зайшли в Курахове

Наприкінці грудня у мережі з'явилися повідомлення про ймовірне захоплення росіянами міста Курахове в Покровському районі, що на Донеччині. Втім, аналітики DeepState спростували цю інформацію.

Насправді суперечлива інформація щодо окупації міста базована на тому, що, дивлячись на карту, Кураховим вважають тільки житлову частину, пояснив 24 Каналу ветеран антитерористичної операції Євген Дикий. Проте таку саме площу займає промзона, яка наразі під контролем ЗСУ.

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Яку частину Курахового захопили окупанти

Ветеран антитерористичної операції зауважив, що насправді ситуація, чи взяли росіяни Курахове, чи ні, залежить від того, що ми вважаємо Кураховим. Якщо рухатися зі сходу на захід, як просуваються окупаційні війська, то там спершу іде житлова забудова разом з адміністративним центром, а потім промзона.

Росіянам вдалося взяти все, що залишилося від населеної частини. Далі окупанти вперлись в промку, яка за площею рівно така сама,

– мовив Дикий.

Промзона поки повністю наша. Українські військові тримають оборону саме там, базуючись на Курахівській ТЕЦ. Однак ветеран антитерористичної операції зазначив, що Курахівська ТЕЦ – це аж ніяк не "Азовсталь", де були потужні укріплення.

Втім, самої промзони ще стільки ж, скільки було міської забудови. Основні бої зараз змістилися якраз в район промзони, яка тримається.

Зверніть увагу! На думку військового експерта Ігоря Романенка, якщо окупантам вдасться перерізати шляхи постачання, то підрозділи, які перебувають у частині, підконтрольний ЗСУ, будуть вимушений вийти з цієї частини Курахового.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни 27 грудня повідомив про нібито захоплення окупантами Курахового. Насправді інформація про окупацію росіянами Курахового не відповідає дійсності. Ворог намагається захопити цю територію, але зазнає невдач.