"Магура" відбила штурм росіян: ворог зазнав втрат

Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках фронту. зокрема, вони успішно відбивають штурми ворога.

Ворог у Курській області намагається просуватись, проте бійці 47 бригади "Магура" відбивають російські атаки. про це пише 24 Канал із посиланням на офіційний допис бригади.

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Росія зазнала втрат

У бригаді відзначили, що ворог атакує то малими піхотними групами, то цілими колонами техніки накатами у кілька хвиль, проте це завжди закінчується відсіччю наших військових.

Під час першої хвилі атаки росіяни залучили 3 танки і 2 БТР, проте вцілів тільки 1 БТР. Під час другої хвилі залучили ще 2 танки. один із них спалили, а інший підбили.

Атаку ворога вдалося відбити,

– мовиться в повідомленні.

Втрати ворога за штурм:

мінус 4 танки (понад 8 мільйонів доларів)

мінус 1 БТР (близько 1 мільйона доларів)

За минулу добу українські воїни знищили 259 одиниць техніки та озброєння агресора. Також Сили оборони ліквідували ще 1350 загарбників.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 878 тисяч бійців.

Українські військові відбили штурм: дивіться відео