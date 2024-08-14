Кого і звідки росіяни перекидають на оборону Курської області: аналіз ISW

Російське командування може перекидати підрозділи з Донецької області до Курської для стримування українського наступу. Західні аналітики фіксують зміни на фронті.

Інститут вивчення війни зазначає, що російське військове командування може відводити окремі елементи нерегулярних підрозділів з Донецької області. Це відбувається на тлі українського прориву в Курській області.

Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Усі – на оборону Курська

За словами експертів, "Сармат" з бригади "П'ятнашка" та інші підрозділи росіян могли перекинути до Курська. Раніше ці сили були помічені в районах Часового Яру, Торецька та Покровська.

Російське військове командування може стягувати окремі елементи російських нерегулярних підрозділів з Донецької області для боротьби з українським вторгненням у Курську область.

Аналітики ISW відзначають, що російські війська можуть входити в короткочасну паузу перед відновленням наступальних дій. Переміщення сил може мати довгостроковий вплив на операції в Донецькій області.

Російські військові частини, залучені до бойових дій, залишаються в пріоритетних секторах. Однак обмежені контингенти нерегулярних сил продовжують передислокацію до Курської області.

Кремль значною мірою покладається на призовників та елементи деяких регулярних і нерегулярних військових частин. Їх витягнули з менш критичних ділянок фронту для протидії українському наступу.

За повідомленнями російських воєнних блогерів, першими атаку в Курській області відбивали прикордонники ФСБ, резервісти та бійці чеченського спецназу "Ахмат". Загалом частини "Ахмату" не припиняють спроб атак на українські сили в області.

Елементи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) та два невизначені десантно-штурмові батальйони також були перекинуті з напрямку Херсона до Курської області. ISW спостерігає за заявами про діяльність цих сил поблизу Вовчанська Харківської області.

Водночас міністерство оборони Росії підтвердило 13 серпня, що артилерійські елементи Північного угрупування військ були перекинуті з півночі Харківської області до Курської області.

Дивіться також Байден вперше прокоментував операцію України в Курській області

Український президент Володимир Зеленський підтверджував наступ наших військових у Курській області. За його словами, сотні ворожих бійців в цьому регіоні Росії добровільно здаються в полон, поки ЗСУ продовжують просування.

Головнокомандувач Олександр Сирський наголошував, що станом на вечір 13 серпня українські воїни контролюють 74 населені пункти Росії. Йдеться про більш як 1 000 квадратних кілометрів території.