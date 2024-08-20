Британський полковник у відставці припустив, як далеко в Росію зайдуть Сили оборони

Операція Сил оборони України в Курській області триває, війська продовжують просуватися вглиб території Росії. Україна контролює 93 населені пункти. Розвиток подій на Курщині залежатиме від того, наскільки далеко українське командування готове зайти.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що здійснювати логістичну підтримку танків та воїнів ЗСУ, зокрема постачання пального, їжі та боєприпасів, буде складніше, якщо українські Сили оборони будуть далі просуватися вглиб Росії.

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ЗСУ ретельно навчалися комбінованій тактиці ударів

Геміш де Бреттон-Гордон наголосив, що на Курщині була неймовірно вражаюча операція українських сил. Вони застали росіян зненацька. З його слів, українські військові дуже ретельно навчалися тактиці комбінованих ударів, спільної роботи танків, піхоти, ППО, артилерії разом з безпілотниками.

Для мене, як військового, є дивовижним те, що досі триває цей наступ України і росіяни досі не змогли піти в контратаку. Це вказує на те, що російські сили дуже розтягнуті, не зважаючи на те, що в Україні перебувають сотні тисяч російських військових. Схоже, що в росіян немає резервів,

– озвучив Геміш де Бреттон-Гордон.

Війна вийшла на перший план

Зараз тисячі російських біженців рухаються на схід до Москви і розповідають, що відбувається на прикордонних територіях. Британський військовий наголосив, що навіть в російських новинах вже визнають, що Україна зайшла на російську територію.

Зазвичай війна мало що означає для еліт в Москві, але зараз вона вийшла на перший план. Тому я, як і всі, дуже сподіваюся, що наступ поставить Україну в дуже сильну позицію, а росіян у вкрай слабку,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Українські війська діятимуть обережно

Британський військовий зазначив, що українські війська будуть дуже обережними й точно не перекинуть туди занадто багато сил з інших напрямків, де росіяни могли б досягти успіхів.

Він зазначив, що Путін показав, що командна структура російських військ дуже жалюгідна. В ній всі основні рішення ухвалює сам російський диктатор, саме тому все відбувається надто повільно, а росіяни зараз опинилися в складній ситуації.

"Українські сили не захочуть просуватися надто далеко, вони зміцнять свої поточні позиції, це посилить Україну в переговорному процесі. Багато людей на Заході були стурбовані ядерною загрозою з боку росіян, але щодо цієї загрози не треба турбуватися, бо вони могли її використовувати щодня протягом цих 2,5 роки і цього не зробили, бо просто не можуть", – вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Військовий експерт підсумував, що нині вкрай важливо, щоб західні лідери підтримували Україну якомога більше, оскільки всі союзники хочуть, щоб ця війна закінчилася швидше і на умовах, які зможуть задовольнити український уряд і народ.