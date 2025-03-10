Курщина стала пріоритетною: військовий відкрив, що замислили росіяни

В Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак противника. Тривають активні бойові дії, ворог намагається підступитися до українських позицій, використовуючи всі можливі засоби. Зокрема, ще більше зросла кількість застосовної ним авіації та дронів.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що протягом 2-х місяців (в грудні та січні) Курщина пережила етапи дуже серйозних наступальних дій ворога. В лютому противник взяв час на перегрупування та поповнення втрат, з кінця лютого підвищив інтенсивність наступальних дій і зробив це практично з усіх можливих напрямків.

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Росія хоче зруйнувати логістику СОУ на Курщині

Зараз російські війська сконцентровані на тому, щоб перешкоджати українській логістиці, але станом на сьогодні, зі слів Мусієнка, оточення там немає, логістика є, хоча існують певні ускладнення. Він також повідомив, що певною мірою поширилася сіра зона, звідки СОУ намагаються вибивати російських бійців.

"Не вдалася у ворога авантюра спробувати просунутися через газову трубу в Суджі, пройшовши 12 кілометрів, тому що він був знищений. Стосовно Сумської області, де були прориви, там противника відкидають, йому не вдалося закріпитися, хоча час від часу він продовжує атакувати. Бої зараз тривають дуже важкі", – озвучив Мусієнко.

Активність ворога на Курщині пов'язана з підготовкою до переговорів

Військовослужбовець наголосив, що попри всю браваду і заяви, які транслює Путін та його оточення про те, що вони не готові до переговорів і підуть на них тільки за певних умов, ситуація на Курщині свідчить про те, що вони хочуть позбавити Україну можливостей диктувати за столом переговорів певні умови Росії.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Курщина стала пріоритетною в діях ворога за рівнем інтенсивності наступальних дій, частотою атак, кількістю боєзіткнень,

– зауважив Мусієнко.

Про можливості СОУ протидіяти ворогу

Повідомляється, що Росія перекинула на Курщину чималу кількість кваліфікованих дронових екіпажів. Засоби РЕБ в українського війська, як запевнив Мусієнко, є і вони працюють, але на Курщині дуже насичене використання ворогом БпЛА різних типів.

Найбільше, чому не можна протидіяти – це дрони на оптоволокні, Росія їх почала застосовувати в значній кількості ще раніше. Протидіяти іншим засобам можливості є, вони використовуються.

"Це взагалі не пов'язано з рішеннями США про призупинення допомоги, просто є потреба в більшій кількості, постійно треба підвозити боєприпаси. Коли тривають інтенсивні наступальні дії й ворог застосовує малі групи, то йде розхід боєкомплекту. Наразі не можна сказати, що є снарядний голод чи не вистачає дронів, підрозділи в принципі укомплектовані", – зазначив Мусієнко.

В Генштабі України станом на ранок 10 березня прозвітували, що за минулу добу на Курщині ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.