Російський план "великого наступу" у Курській області провалився, – Bild

Російські військові планували здійснити великий наступ в Курській області, проте він виявився для них провальним. Вони так і не змогли відвоювати свої території в запланований термін.

Українські військові досі тримають позиції в Курській області, а подальші плани Росії видаються ілюзорними, пише Bild.

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Що планували росіяни

У серпні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області.

Однак, вочевидь, цього не трапилося. Видання зауважило, що станом на 17 вересня російські танки просунулися лиш на південь від Коренева.

Згодом у Кремлі просто вирішили перенести "дедлайн". Окупанти заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня. Однак, як зауважує Bild, і ця мета наразі здається ілюзорною.

Українські військові не готові відступати без бою – командування ЗСУ перекидає до Курської області нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську та змусити підрозділи ЗС Росії оборонятися одразу на кількох напрямках,

– пише видання.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нещодавно повідомив, що Путін звинувачує у втраті Курщини ФСБ.