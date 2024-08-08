Українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії, – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни, проаналізувавши зібрані дані, пишуть про просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Про це йдеться в новому огляді від ISW.

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Що кажуть в ISW про ситуацію в Курські області

В огляді зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно в 10 кілометрах від міжнародного кордону.

За словами аналітиків, поточні підтверджені на даний момент масштаби і місцезнаходження українського просування в Курській області вказують на те, що українські війська проникли щонайменше через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Реакція Кремля на українські наступальні дії в Курській області досі була суперечливою, оскільки російські чиновники намагаються знайти баланс між представленням цих зусиль як помітної ескалації з боку України та уникненням перебільшення їхніх потенційних наслідків і ризиком внутрішнього невдоволення,

– ідеться в ISW.

