Росія не має достатньо сил: полковник запасу спрогнозував, як розвиватимуться події на Курщині

Загальне угруповання російських військ на Курщині могло збільшитись до 9 – 10 тисяч осіб. Основні скупчення російських військових фіксуються в районі населеного пункту Мартинівка під Суджою. Наразі їх основне завдання – перекрити рух українських військ в бік Курська.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що зараз в районі Мартинівки росіяни намагаються створити так званий центр протидії. Контрнаступ з боку російської армії на Курщині не прогнозується.

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Росія сформувала "солянку" з військових і охоронців

Світан наголосив, що операцію в Курській області проводять злагоджені українські війська, які протягом декількох місяців проходили бойову підготовку на Сумщині, адже очікували на рух росіян в бік Сум. А з боку російського угруповання, яке зібралося на Курщині – різні частини військових бригад та навіть працівники охоронних компаній.

З боку Росії там "солянка": починаючи від приватних охоронних підприємств, мабуть, ще й паркувальників зібрали, закінчуючи 810 бригадою морської піхоти, десь "Ахмат" на підході. Вони намагаються створити "ударний кулак", але його поки не видно, навіть системи управління цим набрідом наразі не видно,

– зазначив Світан.

Військовий експерт зауважив, що в росіян на Курщині немає фортифікаційних споруд, а це відповідним чином впливає на їх здатність протидіяти просуванню ЗСУ вглиб Росії.

Росія не має достатньо сил. Крім того, в росіян немає там фортифікаційних споруд, тому посеред поля зупинити українське просування їм буде складно, тим більше, що ЗСУ застосовують західну техніку, в тому числі й авіацію,

– озвучив Світан.

Проблеми для ЗСУ на Курщині

Для контрнаступу зібраної кількості російських військ країні-агресорці замало, тому, на погляд Світана, він малоймовірний. Однак все-таки певною мірою реагувати на ситуацію в Курській області росіяни будуть, бо взагалі махнути рукою на ці події не можуть.

Зараз там єдина проблема для ЗСУ – це FPV-дрони, які там з'явилися. Як раз туди були перекинуті частково зі східного фронту спеціалісти по запуску цих безпілотників. Крім того, в росіян є авіаційний компонент, але Україна намагається всьому цьому протидіяти, теж маючи й такі дрони, й авіацію, й засоби РЕБ,

– запевнив Світан.

Через події на Курщині в Росії почали пропонувати людям рити окопи в цій області. На сайтах з пошуку роботи з'явилися відповідні вакансії. Обіцяють за це від 1600 до 4000 доларів, триразове харчування, проїзд, робочий одяг та інструментарій.