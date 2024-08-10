Зазвичай він розслаблений, – Яковенко оцінив поведінку Путіна після початку подій на Курщині

Після подій на Курщині очільник Кремля Владімір Путін поспілкувався з виконувачем обов'язки губернатора Курської області Алєксєєм Смірновим. Під час розмови з ним російський диктатор говорив нервово та склалось враження, що він розгублений.

Про це в етері 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, підкресливши, що зазвичай Путін під час спілкування з підлеглими поводить себе сановито, але цього разу виглядав напруженим. Путін попросив Смірнова прозвітувати щодо ситуації в області та організації роботи штабу, координації діяльності органів влади на Курщині.



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Путіну після подій на Курщині важко підбирати слова

Яковенко звернув увагу, що російський диктатор під час розмови зі Смірновим сидів напружено, не відкинувшись на спинку крісла, як це звик робити, намагався говорити, але нервував, йому було важко підбирати слова. На погляд опозиційного журналіста, очільник Кремля дійсно опинився в ситуації певного потрясіння.

Зазвичай він розслаблений, поважний, жартує, робить паузи в розмові, дозволяє собі вульгарні жарти. Він зі своїми підлеглими, а більше йому немає з ким спілкуватися, та й іноземними лідерами (окрім Китаю, Індії) поводить себе, наче перебуває в лазні,

– озвучив Яковенко.

Путін привів війну на територію Росії

Яковенко зауважив, що російський диктатор почав війну в Україні і як результат привів її в Росію, але в такому вигляді Путін проблему, яка нині склалася, не формулює.

"Він просто бачить, що відбувається щось незрозуміле, що робити з цим – невідомо. Він намагається відчитувати підлеглих, ставити перед ними завдання, але стосовно губернатора Курської області це виглядає безглуздо. Що той може вдіяти, якщо путінське військо неспроможне зараз стримати інші збройні сили?", – розмірковує Яковенко.

Опозиційний журналіст також вважає, що рішення про виділення 10 тисяч рублів евакуйованим з Курської області – глузування.

З цими сумами грошей незрозуміло взагалі, що можна зробити, максимум орендувати собачу будку. Це ситуація повної розгубленості й неготовності влади, а на людей Путіну звичайно плювати, так було завжди. Як тоді він сказав щодо субмарини "Курськ": "Вона потонула",

– нагадав російський опозиційний журналіст.