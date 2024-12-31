Росіяни тримали його із солдатами КНДР: ССО зайняли село на Курщині

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні наступальні дії та змогли зайняти один з населених пунктів у Курській області Росії. Раніше це село росіяни контролювали з військовими КНДР.

Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення Сил спеціальних операції ЗСУ.

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Рейнджери провели наступ на Курщині

Військові 6-го полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, які виконують завдання на Курщині, змогли провести успішний наступ і зайти на позиції росіян в одному з населених пунктів області.



ЗСУ провели наступ в Курській області / Скриншот 24 Каналу

Перед цим по території працювала українська артилерія. Згодом воїни ССО зайшли до села, відбили та його та провели зачистку в межах проведення спеціальних дій в цьому районі.

Виявилося, що це село росіяни тримали з військами Північної Кореї. Ворогів було знищено.



ЗСУ провели бій і зачистили село / Скриншот 24 Каналу

Свою успішну роботу рейнджери знімали на відео.



ЗСУ успішно зайняли одне із сіл в Курській області / Скриншот 24 Каналу

Для чого Україна проводить Курську операцію

У Центрі досліджень армії зазначили, що Курська операція може допомогти Україні боротися з ворогами, але наврядчи наблизить кінець війни. Бої на цьому напрямку мають тактичні та оперативні завдання. До того ж, перебування ЗСУ на території Росії створили певний прецедент.

Стратегічне значення Курської операції збережеться, навіть якщо Україна буде змушена перекинути військових звідси на інші напрямки фронту.