Росіяни продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ, – DeepState

Російські ворожі війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України.

Про це повідомляє в телеграм-каналі DeepState. Відповідну інформацію там оприлюднили пізно ввечері у четвер, 10 жовтня.

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На Курщині ворог продавив лівий фланг Сил оборони

В DeepState вказали, що сьогодні був "вкрай жахливий" день в районі Новоіванівки. Зазначається, що у бій довелося вступати артилеристам та дронщикам. "Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", – ідеться у повідомленні.

Там вказали, що зараз противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Аналітики підкреслили, що "сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше".

Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі д***лом,

– резюмували в DeepState.



Росіяни продавили лівий фланг Курського угрупування ЗСУ / Карта DeepState