Після гучних ударів ЗСУ: як рухається фронт на Курському напрямку

На Курському напрямку українські захисники здійснили кілька атак по місцях розміщення російських військових. Зокрема, наші бійці завдали удару по об'єкту у Льгові.

На кадрах з того місця можна помітити транспорт окупантів. Військовий аналітик Ян Матвєєв зауважив 24 Каналу, що це свідчить про те, що на момент удару там могли бути росіяни.

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"Повідомляли, що там перебували російські військові. Самих військових не видно на кадрах, які поширюють. Але є мінімум 2 машини – вантажівка з позначкою Z та УАЗ, який вказує на те, що там у цей час могли бути військові", – припустив він.

Зверніть увагу! У Льгові у Курській області Росії ввечері 30 грудня був приліт по місцю скупченню російських військових. Ймовірно, там міг загинути командир 52 полку дальньої авіації в Шайкові полковник Алєг Тімошин.

До цього ЗСУ били по бункеру та ще по одному розміщенню ворога на Курщині. Постраждала 810-та бригада морської піхоти.

Бої у Курській області

Ян Матвєєв зазначив, що зараз російські військові діють у Курській області з двох боків. З північного заходу разом з військовими КНДР у районі села Кругленьке вони змогли просунутись у середині грудня. ЗСУ провели контратаку та вибили ворога з Кругленького. Зокрема, і північнокорейців.

Водночас триває наступ на Суджу з південного сходу. Був бій у селі Махнівка. Звідти не публікувалось кадрів з російськими військовими, тому, очевидно, вони не змогли зайти у цей населений пункт. Однак це досить близько до Суджі, приблизно 3 – 4 кілометри.

Не зовсім зрозуміло, що там у селі Черкаська Конопелька. Тому що там російські військові, десантники вивішували свій прапор, але робили це невпевнено та незрозуміло. Чи під контролем російських військових розвалини цього села, чи ні,

– сказав військовий аналітик.

Також загарбники намагаються просунутись з південного сходу. Однак серйозно скоротити Курський плацдарм російській армії не вдається попри усі зусилля та присутність військових КНДР.