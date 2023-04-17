Мають 2 шляхи, – військовий сказав, які є завдання у росіян в Кремінній

Російські окупанти безуспішно роблять спроби наступати на Лиманському напрямку. Є 2 шляхи, якими загарбники можуть вийти на місто Лиман.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, навіть якщо росіяни підуть у наступ, то зазнають величезних втрат.

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Окупанти можуть вийти з Кремінної на Лиман

Дорошенко зазначив, що поки росіяни не наступають на місто Лиман, але сконцентрували у лісах на цьому напрямку велику кількість піхоти. Він пояснив, що окупанти можуть наступати двома шляхами:

Дорогою від Кремінної до Лиману через Зарічне та Торське; Через ліси.

У лісах болотиста місцевість. Також заміновано як з нашого боку, так і з боку окупантів. А ще в лісах є свої особливості ведення бойових дій. Шлях до Лимана дуже тернистий та складний,

– пояснив він.

Офіцер Нацгвардії підкреслив, що навіть якщо загарбники підуть у наступ на Лиман, то зазнають величезних втрат. Зараз ЗСУ не спостерігають підготовки ворога до наступу на цьому напрямку.

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