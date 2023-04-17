Мають 2 шляхи, – військовий сказав, які є завдання у росіян в Кремінній
Російські окупанти безуспішно роблять спроби наступати на Лиманському напрямку. Є 2 шляхи, якими загарбники можуть вийти на місто Лиман.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, навіть якщо росіяни підуть у наступ, то зазнають величезних втрат.
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Окупанти можуть вийти з Кремінної на Лиман
Дорошенко зазначив, що поки росіяни не наступають на місто Лиман, але сконцентрували у лісах на цьому напрямку велику кількість піхоти. Він пояснив, що окупанти можуть наступати двома шляхами:
- Дорогою від Кремінної до Лиману через Зарічне та Торське;
- Через ліси.
У лісах болотиста місцевість. Також заміновано як з нашого боку, так і з боку окупантів. А ще в лісах є свої особливості ведення бойових дій. Шлях до Лимана дуже тернистий та складний,
– пояснив він.
Офіцер Нацгвардії підкреслив, що навіть якщо загарбники підуть у наступ на Лиман, то зазнають величезних втрат. Зараз ЗСУ не спостерігають підготовки ворога до наступу на цьому напрямку.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Основні сили окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші військові відбили понад 60 атак ворога.
- На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.
- За минулу добу ЗСУ завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також наші захисники знищили 4 ворожих БпЛА – 2 типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет".
- Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів загарбників.