Всі дороги в осколках, проїзд майже неможливий, – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Ситуація на Луганщині досить важка, але контрольована. Є проблеми з проїздом – всі дороги завалені осколками з боєприпасів.

Про це 24 каналу повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, зараз непросто добиратися місцевими дорогами. Це ускладнює евакуацію, підвезення гуманітарної допомоги тощо.

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Осколки з боєприпасів ріжуть колеса

На деяких шляхах може бути вже накатана дорога. Але російські обстріли настільки часті, що нові осколки з'являються надзвичайно швидко.

Ми нещодавно проїхали до гуманітарного штабу на накатаній дорозі. А коли поверталися, вона вже вся була засипала осколками, бо неподалік були прильоти. Але вдалося нормально проїхати, – зазначив Сергій Гайдай.

Але, до прикладу, у керівника військової адміністрації Лисичанська Валерія Шибіка неодноразово бували випадки, що колесо просто пробивалися через таку кількість осколків. Таке стається з усіма: і з владою, і з рятувальниками, і з медиками тощо.

За словами Гайдая, військові кажуть, що ситуація складна, але контрольована. Збройні Сили України продовжують чинити опір російським загарбникам.

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