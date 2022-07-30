У Литві розповіли, як готуються до можливого вторгнення росії

У Литві серйозно ставляться до можливої загрози з росії. Там потужно посилюють власні Збройні сили.

Про це 24 каналу розповів євродепутат Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, литовці усвідомлюють можливу загрозу від росії і посилюють власну обороноздатність.

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Будуть і HIMARS, і "Байрактари"

За словами Ауштрявічюса, нещодавно в Литві збільшили оборонний бюджет з 2% ВВП до 2,5%. Зараз він становить близько 1,7 мільярда євро. До цього ж в країні наростили кількість призовників та активно розвивають парамілітарні організації на кшталт стрілецьких клубів.

Крім цього, НАТО збільшить присутність військ в регіоні: тут збираються розгорнути 3 нові військові бази, а наявний німецький батальйон збільшиться до рівня бригади. Вони будуть розташовані поблизу Сувальського коридору. Також в Литві перебуває добре озброєний американський батальйон.

Як наголошує Ауштрявічюс, суспільство в Литві активно бореться з дезінформацією та російською пропагандою. Багато людей починають свій день з того, що дивляться новини про Україну.

Зважаючи на можливу російську агресію, у Литві вже надали запит до Вашингтону на купівлю американських РСЗВ HIMARS. За його словами, ЗСУ їх прекрасно використовують у війні проти росії. Ауштрявічюс очікує, що вдасться придбати до 10 установок. Також Литва збирається купити "Байрактари" та протикорабельні ракетні комплекси.

Ми вчимося з тих уроків, які побачили в Україні. Ми бачимо, що вчитися у партнерів треба. І робимо це постійно, – зазначив євродепутат.

Ауштрявічюс про те, як Литва готується до можливої агресії з боку росії: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно Литва заборонила в'їзд московському патріарху кірілу. Він не зможе потрапити в цю державу до 2027 року. Все через його підтримку російського вторгнення в Україну.