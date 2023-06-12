У хатах плавають трупи, – жінка з окупованої Херсонщини в сльозах розповіла жахливі деталі

Після знищення росіянами Каховської ГЕС найбільше постраждало лівобережжя Херсонщини. Окупанти позбавили людей будь-якої можливості порятуватися.

Про це 24 Каналу розповіла постраждала жінка з лівобережжя Херсонщини. Жінка, яка побажала зберегти анонімність, переконана, що Росія чинить геноцид.

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"9 червня люди, які змогли дістатися селища Праві Солонці, побачили загиблих, що лежали на дахах своїх домівок. Літні люди, які не змогли вибратися на дах, – плавають просто в хатах трупами", – сказала зі сльозами на очах постраждала.

Вода потроху сходить. Але на днях була злива, і в найбільш постраждалих районах вода стоїть до 2,5 метра.

Людям нема чого пити, їсти, усе затоплено.

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