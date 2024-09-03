Люди зникають: як росіяни мобілізують українців на окупованих територіях

Ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині залишається складною. Загарбники намагаються мобілізувати українців на тимчасово окупованих територіях до своїх підрозділів.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається складною. Жити там практично неможливо. Окупанти продовжують кошмарити наших людей.

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Намагаються мобілізувати українців

Як наголосила Вірлич, російські загарбники намагаються набрати до своїх підрозділів українців з тимчасово окупованих територій. Обставини бувають різними. Деяких людей просто викрадають.

Тому зараз, хто має можливість, намагається виїхати з Херсонщини. Але зрозуміло, що не всі готові покинути рідну домівку.

Не у всіх є можливості це зробити. Обставини різні бувають. Росіяни намагаються мобілізувати якнайбільше українців у свою армію. Є люди, яких викрадають. Доля їхня невідома,

– розповіла Вірлич.

Рідні бояться про це говорити, аби не зробити гірше. Також окупанти постійно закликають місцеве населення фінансово їх підтримувати. Це надзвичайно цинічно.

Росіяни закликають допомагати своїм військовим. Там фінансово чи ґаджетами. Просять мешканців тимчасово окупованих територій допомагати. Хоча вони якраз через Росію втратили нормальні роботи та засоби для життя,

– підкреслила Вірлич.