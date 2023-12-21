Росіян дуже бентежить ситуація на лівобережжі Херсонщини: яке їхнє основне завдання

На лівому березі Херсонської області останніми тижнями ведуться позиційні бої. Росіяни перекинули на лівий берег Дніпра велику кількість сил та засобів.

Українським бійцям вдається втримувати свої позиції, зокрема, рубежі навколо села Кринки. Військовий експерт Андрій Крамаров сказав 24 Каналу, чи мають Збройні Сили України можливості для масштабніших дій на лівобережжі Херсонщини.

Читайте також Неконтрольоване небо вплинуло на українську операцію на Півдні 2023 року, — Зеленський

Яке тактичне завдання виконали ЗСУ

За різними оцінками російські загарбники зосередили на лівому березі Дніпра десятки тисяч солдатів, завдання яких витіснити Збройні Сили з плацдармів й намагатися перервати наше постачання.

Росіян дуже бентежить ситуація на лівобережжі Херсонщини,

– зазначив Крамаров.

Нині ворог активно працює в інформаційному полі. Майже щодня з'являються нові вкиди про те, що нібито немає сенсу утримувати цей плацдарм, ЗСУ в надзвичайно складних умовах, немає забезпечення, а росіяни буцімто знищать українську армію й на цьому все закінчиться.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Такі фейки російської пропаганди лунають вже впродовж місяця, але, на щастя, росіянам не вдається втілити свої мрії в реальність – знищити Сили оборони на лівому березі Херсонщини.

Перше тактичне завдання було досягнуте, оскільки українські підрозділи знищили там (на лівобережжі Херсонщини – 24 Канал) багато російської артилерії. Вдалося відтіснити артилерію ворога від зони ураження правобережжя Херсонщини,

– мовив військовий експерт.

Найбільшою проблемою правого берега Херсонщини від моменту звільнення було те, що окупанти могли відпрацювати по місту всіма типами артилерії. Внаслідок таких обстрілів було багато людських втрат, зокрема серед цивільного населення.

"Зараз це тактичне завдання виконане. Однак для того, щоб розширювати плацдарм на лівому березі потрібно знайти відповідь, що ми можемо зробити з багатотисячним угруповуванням ворога", – додав Крамаров.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини