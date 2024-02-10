Бажано зробити до виборів Путіна: що дуже заважає окупантам на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони зараз перебувають на плацдармі на лівобережжі Херсонської області. Російські окупанти будуть збільшувати удар по цьому плацдармі, щоб ліквідувати його, бо він їм дуже заважає.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. Він підкреслив, що у загарбників стоїть завдання ліквідувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини до президентських "виборів" у Росії.

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Мета ворога – ліквідувати плацдарм

Денис Попович зазначив, що росіяни будуть збільшувати удар по плацдарму, на якому перебувають ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, щоб ліквідувати його. Ворог вважає цей плацдарм загрозою, адже звідти найкоротша дорога до тимчасово окупованого Криму.

Їхня мета зараз – скинути цей плацдарм, ліквідувати його. І бажано їм це зробити для до "виборів" президента Росії. Це може бути один із кейсів, який може лягти у низку перемог, які Путін хотів би отримати. Цей плацдарм їм дуже заважає своїм існуванням, тому вони будуть намагатися його ліквідувати,

– пояснив він.

Росія поставила це завдання перед командиром групи військ «Дніпро» Міхаілом Теплинським. Від цього залежить його кар'єра. Зараз усі його спроби розбиваються об героїзм українських захисників.

"Але коли ми кажемо про брак боєприпасів для артилерії, він, на жаль, також може бути розповсюджений і на Херсонському відтинку фронту. Це може мати певні наслідки", – підкреслив військовий оглядач.

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