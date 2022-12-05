Є хороші новини від партизанів, – Гайдай розповів про ситуацію біля Сватового та Кремінної

Ситуація на Луганщині залишається без кардинальних змін. На Сватівсько-Кремінському напрямку окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні.

Водночас біля Білогорівки українські захисники цілодобово відбивають ворожі атаки. Про це 24 каналу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Зміна лінії фронту в районі Кремінної

Хороші новини є і від партизанського руху, який завдає потужної шкоди в тилу ворога,

– розповів голова Луганської ОВА.

Він також відзначив відмінну роботу наших артилеристів. Українські військові вражають казарми, склади з боєкомплектами та скупчення техніки окупаційного війська.

У районі Кремінної відбулося переміщення лінії фронту. Так, на північ від міста поблизу населених пунктів Піщане та Житлівка загарбники трохи відтіснили наші підрозділи. Це ситуативне покращення сталося виключно через те, що окупанти кидають туди шалену кількість особового складу.

"Професійною військовою тактикою чи стратегією там і не пахне. Вони просто продавлюють оборону кількістю вояків", – пояснив Гайдай.

За його словами, ця ситуація дає змогу росіянам виграти 1 – 3 дні для себе. Однак скоро все стабілізується.

До того ж окупанти вже будують другу лінію оборони в районі Старобільська. Саме там вони залишають свої найбільш професійні підрозділи – десантників, яких перекинули з Херсонщини. Тож Росії неважливо, скільки мобілізованих загине в районі Кремінної, найважливіше – дати підрозділам час, щоб окопатися біля Старобільська.

Ситуація в районі Білогорівки

Ситуація в районі Білогорівки, що неподалік Лисичанська залишається найскладнішою. Російські окупанти цілодобово здійснюють спроби наступу та обстрілюють позиції ЗСУ з усього наявного озброєння.

"Але поки їм (окупантам – 24 канал) нічого там не вдається. Сподіваємося і не вдасться продавити оборону наших Збройних Сил", – підсумував очільник Луганської ОВА.

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