Окупанти готують новий контрнаступ на Куп'янськ: Гайдай пояснив, чому у них нічого не вийде

Станом на 7 грудня під окупацією російських військ залишаються 28 населених пунктів Харківської області. ЗСУ повільно, але впевнено просуваються вперед.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в окупантів було доволі багато часу, щоб підготувати та укріпити лінію оборони. Російські загарбники замінували багато території.

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Росіяни стягують війська та техніку

За словами Гайдая, окупанти стягнули велику кількість своїх військ та техніки в район Сватового. Як зазначає посадовець, можливо, у російських найманців з'явилась "нова божевільна ідея контрнаступу на Куп'янськ".

Я вже не дивуюсь таким вибрикам російського командування, але все схиляється до того, що окупанти готуються наступати,

– сказав Гайдай.

Він також наголосив, що у росіян практично кожен день відбувається "бавовна" на позиціях.

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Чому контрнаступ загарбників провалиться

Щодня в окупантів на Луганщині підриваються приміщення, облаштовані під казарми. Також "щось стається" із скупченням ворожої техніки.

За словами Гайдая, це відбувається практично у всіх населених пунктах поблизу Сватового. Він зазначив, що у кожному приватному будинку на лінії фронту перебувають до 10 загарбників.

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