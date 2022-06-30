Росіяни на Луганщині скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою, – Гайдай

У Луганській області росіяни скинули бомбу на наші склади гуманітарної допомоги. Вороги майже знищили ангари та склади.

Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це він розповів ввечері 29 червня.

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Окупанти скинули авіабомбу на українські склади

Сергій Гайдай розповів, що вороги постійно атакують місто великими калібрами. Зокрема, тривають постійні бої на околицях міста. Окупанти:

стягнули в регіон величезну кількість особового складу та техніки;

обстрілюють трасу Бахмут – Лисичанськ Україна, тому українські сили її не використовують. На щастя, Україна має інші маршрути, щоб іноді довозити допомогу.

Адже наразі щільність обстрілів ворога захмарна, проте 28 червня у Лисичанськ вдалось довезти гуманітарну допомогу.

29 червня у склад у населений пункт, не Лисичанськ, прилетіла авіабомба. Слава Богу, що нікого не було поруч. Тому що достатньо потужний був вибух, багато чого пошкоджено, майже повністю зруйновані ангари і склади наші,

– розповів Гайдай.

Також він додав, що у місті досі залишаються орієнтовно 15 тисяч мирних жителів.

Коротко про останні новини Луганщини

29 червня голова Луганської ОВА розповів, що окупанти ведуть наступ на Лисичанськ, що на Луганщині. Окупанти атакують місто касетними боєприпасами. До лікарень продовжують доставляти людей з пораненнями.

28 червня, коментуючи ситуацію на 125 день повномасштабної війни, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що найважче на Луганщині та Харківщині.Лише протягом 27 червня там вороги застосували 45 тисяч артилерійських боєприпасів.

27 червня Сергій Гайдай повідомив, що вороги нищать Лисичанськ. Вони зруйновали насосні станції, мости, тунель. Ба більше, тоді ворог знову вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Сергій Гайдай пояснював, що відбувається тотальне знищення жителів Луганщини Росією. На жаль, 27 червня там загинуло 8 людей.

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