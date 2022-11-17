ЗСУ на напрямку Сватове-Кремінна потрохи витісняють ворога, – Гайдай
Джерело:Сергій Гайдай
На Луганщині тривають важкі бої. Наразі Збройні Сили України відтісняють російських окупантів вздовж траси Сватове-Кремінна.
До того ж загарбники намагаються захопити Білогорівку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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ЗСУ дають відсіч ворогу
Як розповів Гайдай, нині тривають потужні бої з двох напрямків. Перший – Сватове-Кремінна. Там ЗСУ вдається відтісняти потроху ворога.
У всіх великих містах місцеві жителі говорять про те, що вони чують, як тривають бої по лінії фронту. Інший напрямок – Білогорівка, там не зупиняються намагання російсько-окупаційних військ знову захопити контроль над територією, яка колись була мирним селом Білогорівка,
– зазначив очільник регіону.
За словами Гайдая, у зруйнованих Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному окупанти не розпочали опалювальний сезон. Тому у багатоповерхових житлових будинках люди опалюють дровами.
"Окупанти кажуть, що нічого ремонтувати не будуть, прийдуть ваші "укри" і нехай все ремонтують. Тобто вони морально готові, що ці населені пункти будуть деокуповані", – наголосив Гайдай.
Що відбувається на Луганщині: останні новини
- Окупанти продовжують невдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ на Луганщині. Вони годинами обстрілюють українців з артилерії, а потім кидають взводи у штурм.
ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового. Загарбникам завдають шалених втрат.
- Втім, ситуація на Луганщині залишається складною. Окупанти стягнули у регіон велику кількість резервів.
- Водночас загарбники не намагаються забирати тіла своїх "товаришів", а йдуть прямісінько по їхніх трупах.
- До речі, очільник ОВА Сергій Гайдай розповів, скільки міст та сіл уже звільнили Збройні Сили.
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