Ворог намагається відтягнути наші сили, – екскомандир ЗСУ про ситуацію на Луганщині

Наступ українських військових триває. Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину. Мова саме про лінію Сватове – Кремінна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, екскомандир батальйону роти "Айдар" Євген Дикий. Як відомо, на Сході ворог зосередив 100-тисячне угруповання, яке дуже важко стримувати.

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"Ми дуже намагались утримати цю лінію тими силами, які там стояли ще з минулої осені. Але довелось кидати свіжі сили, які ми готували для наступу на Півдні", – розповів Дикий.

Це було завдання-мінімум росіян – відтягнути українські сили на Луганщину, щоб послабити наступальне угруповання на Півдні, де натепер відбуваються основні події.

Завдання-максимум ворога – взяти Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.

Усе залежить від ситуації на Півдні

"Але все-таки ключові події відбуваються на Півдні – там вирішується доля як мінімум літньої наступальної кампанії, якщо не всієї війни", – констатував Дикий.

Відповідно, завдання українських військових – не відривати сили від Запоріжжя, а максимально посилювати цей напрямок.

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