Росія готує провокацію на Луганщині: Цаплієнко показав машини з маркуванням ОБСЄ

Російські окупанти, ймовірно, готують чергову провокацію на Луганщині. Вони звозять туди автівки з маркуванням ОБСЄ.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко. Він попросив максимально поширити цю інформацію, адже це є вкрай важливим, враховуючи ситуацію в Дніпрі.

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Окупанти готують нові провокації

Цаплієнко розповів, що 15 січня по своїх каналах він отримав фото, на якому видно автомобілі з маркуванням ОБСЄ. Його зробили того ж дня перед КПП біля окупованого селища Ізварине.

На фото – трейлери-автовози, які заїжджають з Росії. На трейлерах – білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях до 24.02.2022 пересувались по Донбасу спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян,

– наголосив журналіст.

За його версією, ці автомобілі потрібні зараз окупантам для провокації.

"Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ. Така провокація, з наступним тиражуванням в російських медіа, дозволила б відвести медійну увагу від реального воєнного злочину, скоєного росіянами в Дніпрі. Насправді це лише один із варіантів, як російське командування може використати джипи ОБСЄ", – додав Цаплієнко.

За його словами, вчасний розголос унеможливлює ці варіанти ворожих провокацій. Журналіст подякував тим сміливцям на окупованій території, які зробили ці світлини.



Окупанти можуть готувати провокацію за допомогою фейкових авто ОБСЄ / Фото Андрія Цаплієнка

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